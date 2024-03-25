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Танки, артсистемы, РЭБ. Нацгвардия за неделю уничтожила более 270 единиц техники РФ

Архивное фото: Нацгвардия за неделю уничтожила более 270 единиц техники РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальная гвардия Украины продолжает уничтожать технику и личный состав врага. За последнюю неделю россияне лишились десятка танков, артиллерийских систем и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

"Враг хочет сломать нас. И своими атаками добивается только противоположного - все большей ярости у наших воинов, в частности Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В течение прошлой недели гвардейцы уничтожили:

  • 68 единиц бронетехники;
  • 80 автомобилей оккупантов;
  • 83 артиллерийские системы;
  • 4 единицы инженерной техники;
  • 4 средства РЭБ.

Глава МВД сообщил, что также было поражено 26 блиндажей с личным составом противника. Оккупанты ликвидированы. 

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские военные отбили 25 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру понедельника 25 марта составляют 640 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных.

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