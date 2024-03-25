ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Понеділок 25 березня 2024 08:00
UA EN RU
Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 25 березня складають 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 437 390 військових. Крім того, ЗСУ знищили 47 цистерн та 29 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 437 390 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 6887 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 183 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 10 877 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1018 од.;
  • засоби ППО - 726 (+3) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29) од.;
  • крилаті ракети - 2010 (+18) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 454 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1785 (+7) од.

Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються наступати відразу за декількома напрямками

В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вразили 3 артилерійські засоби противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Дрони атакували велику електростанцію в Ростовській області: виникла пожежа
Дрони атакували велику електростанцію в Ростовській області: виникла пожежа
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення