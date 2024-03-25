Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 25 березня складають 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 437 390 військових. Крім того, ЗСУ знищили 47 цистерн та 29 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 437 390 (+640) осіб ліквідовано;

танків - 6887 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 13 183 (+25) од.;

артилерійських систем - 10 877 (+22) од.;

РСЗВ - 1018 од.;

засоби ППО - 726 (+3) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29) од.;

крилаті ракети - 2010 (+18) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 454 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1785 (+7) од. Ситуація на фронті За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються наступати відразу за декількома напрямками В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вразили 3 артилерійські засоби противника.