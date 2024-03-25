Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 25 березня складають 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 437 390 військових. Крім того, ЗСУ знищили 47 цистерн та 29 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 437 390 (+640) осіб ліквідовано;
- танків - 6887 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 13 183 (+25) од.;
- артилерійських систем - 10 877 (+22) од.;
- РСЗВ - 1018 од.;
- засоби ППО - 726 (+3) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29) од.;
- крилаті ракети - 2010 (+18) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 454 (+47) од.;
- спеціальна техніка - 1785 (+7) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються наступати відразу за декількома напрямками
В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вразили 3 артилерійські засоби противника.
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