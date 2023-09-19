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Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні, - Остін

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні "був потужним і залишається таким".

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні", - сказав Остін.

Постачання танків Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

"Рамштайн-15"

Чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" відбувається сьогодні, 19 вересня. Вона стане п'ятнадцятою загалом і першою для нового міністра оборони Рустема Умєрова.

Про те, що було на попередніх зустрічах і як західні партнери, допомагали нашій країні стати сильнішою, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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