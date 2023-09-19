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Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, - Остин

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна" в Германии.

Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал Остин.

Поставка танков Abrams в Украину

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

"Рамштайн-15"
 
Очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" проходит сегодня, 19 сентября. Она станет пятнадцатой и первой для нового министра обороны Рустема Умерова.

О том, что было на предыдущих встречах и как западные партнеры, помогали нашей стране стать сильнее, - читайте в материале РБК-Украина.

 

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