Танкери йдуть порожніми з індійського НПЗ після санкцій Євросоюзу

Судно мало завантажити 447 тисяч барелів дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, вантаж прямував до Африки.

Зміна плану навантаження свідчить про те, що санкції Європейського Союзу почали діяти. Вони були введені проти підтримуваного Росією нафтопереробного заводу Nayara, одного з двох приватних експортерів палива в Індії.

За словами одного з джерел, судно Talara не прийняло вантаж після введення ЄС санкцій. Пакет санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з війною проти України був спрямований на нанесення подальшого удару по російській нафтогазовій та енергетичній галузі.

За словами двох джерел, відтоді BP передала судно в оренду, зробивши його доступним для чартеру в Індії або на Близькому Сході.

У своїй заяві компанія Nayara заявила, що засуджує "несправедливе й одностороннє" рішення ЄС запровадити санкції проти компанії, в той час як Індія заявила, що не підтримує "односторонні санкції" ЄС.