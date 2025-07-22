Танкеры уходят пустыми с индийского НПЗ после санкций Евросоюза

Судно должно было загрузить 447 тысяч баррелей дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, груз направлялся в Африку.

Изменение плана погрузки говорит о том, что санкции Европейского Союза начали действовать. Они были введены против поддерживаемого Россией нефтеперерабатывающего завода Nayara, одного из двух частных экспортеров топлива в Индии.

По словам одного из источников, судно Talara не приняло груз после введения ЕС санкций. Пакет санкций ЕС против России в связи с войной против Украины был направлен на нанесение дальнейшего удара по российской нефтегазовой и энергетической отрасли.

По словам двух источников, с тех пор BP передала судно в аренду, сделав его доступным для чартера в Индии или на Ближнем Востоке.

В своем заявлении компания Nayara заявила, что осуждает "несправедливое и одностороннее" решение ЕС ввести санкции против компании, в то время как Индия заявила, что не поддерживает "односторонние санкции" ЕС.