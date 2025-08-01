Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії, - Bloomberg

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії. Вони не можуть розвантажитися через відмову індійських НПЗ від нафти з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з даними відстеження суден, танкери Achilles та Elyte зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals.
Вони мали розвантажитися 2 та 3 серпня. Танкери Achilles і Elyte мають вантажність близько 700 тисяч барелів кожен. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.
Два інші танкери, Destan та Horae, також простоюють біля індійського узбережжя з нафтою марки Urals. Танкери були завантажені в період з 24 червня по 1 липня, згідно з даними відстеження суден.
Очікується, що Destan, на який накладено санкції ЄС та Британії, досягне порту Сікка найближчими днями. Horae, пункт призначення якого залишається невідомим, не підпадає під санкції ЄС, Британії чи США. Пункти призначення танкерів можуть змінитися.
Як повідомляло видання Reuters, державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. За даними видання, причинами стали скорочення знижок на російську сировину та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.
Попри те, що найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 30 липня заявив, що встановить мита розміром 25% проти Індії, починаючи з 1 серпня.
Більше про те, чи покарає Трамп Індію через російську нафту і як це вплине на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.