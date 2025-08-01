Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии, - Bloomberg

Согласно данным отслеживания судов, танкеры Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре вблизи города Джамнагар. Суда в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается флагманская российская нефть Urals.

Они должны были разгрузиться 2 и 3 августа. Танкеры Achilles и Elyte имеют грузоподъемность около 700 тысяч баррелей каждый. Оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

Два других танкера, Destan и Horae, также простаивают у индийского побережья с нефтью марки Urals. Танкеры были загружены в период с 24 июня по 1 июля, согласно данным отслеживания судов.

Ожидается, что Destan, на который наложены санкции ЕС и Британии, достигнет порта Сикка в ближайшие дни. Horae, пункт назначения которого остается неизвестным, не подпадает под санкции ЕС, Великобритании или США. Пункты назначения танкеров могут измениться.