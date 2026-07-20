Танкери, міст та ППО. Генштаб заявив про серію нічних ударів по об'єктах росіян

У рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу Росії підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих цілей противника
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ у мережі Telegram.
В акваторії Чорного моря були вражені три танкери. За даними української сторони, ці судна використовуються для перевезення російської нафти, нафтопродуктів та палива на користь збройних сил РФ.
Також українські військові вразили залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки на Донеччині. За інформацією Сил оборони, російські війська використовують цей об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.
В ході операції були уражені зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", дві станції радіо "Нобо-СВ", а також РЛС "Небо-У", "Каста-2Е2" і "Гамма-С1М", що входять до системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.
Крім того, ударів завдано по пунктах управління безпілотниками в районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумовки Білгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області.
Також під удар потрапили райони зосередження живої сили російських військ у районах Богатиря та Новоукраїнки Донецької області.
У Силах оборони наголосили, що українські військові й надалі системно проводитимуть операції, спрямовані на зниження бойового потенціалу російської армії та припинення збройної агресії РФ проти України.
Нагадуємо, що останніми днями в мережі активно поширювалися повідомлення про нібито можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак у Генштабі цю інформацію спростували, заявивши, що подібні чутки не відповідають дійсності.