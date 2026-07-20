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Танкеры, мост и ПВО. Генштаб заявил о серии ночных ударов по объектам россиян

21:22 20.07.2026 Пн
2 мин
Силы обороны одновременно атаковали сразу несколько важных целей России
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВСУ (GettyImages)

В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала России подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных целей противника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

В акватории Черного моря были поражены три танкера. По данным украинской стороны, эти суда используются для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил РФ.

Удар по логистике

Также украинские военные поразили железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области. По информации Сил обороны, российские войска используют этот объект для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.

ПВО и пункты управления

В ходе операции были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", две радиолокационные станции "Небо-СВ", а также РЛС "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", входящие в систему противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

Кроме того, удары нанесены по пунктам управления беспилотниками в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля Донецкой области.

Продолжение операции

Также под удар попали районы сосредоточения живой силы российских войск в районах Богатыря и Новоукраинки Донецкой области.

В Силах обороны подчеркнули, что украинские военные и в дальнейшем будут системно проводить операции, направленные на снижение боевого потенциала российской армии и прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напоминаем, что в последние дни в сети активно распространялись сообщения о якобы возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако в Генштабе эту информацию опровергли, заявив, что подобные слухи не соответствуют действительности.

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