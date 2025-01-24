Танкери з газом зі США змінюють маршрути і прямують до Європи, - FT

Танкери з американським скрапленим газом змінюють маршрути і прямують до європейських портів замість планованих напрямків. Цей розвиток подій спричинений високими цінами на газ у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з Financial Times, принаймні сім американських танкерів, які раніше мали вирушити до Африки, Азії та Колумбії, змінили свої курси та спрямовуються до європейських портів.

Аналітик ринку СПГ в ICIS Алекс Фролі наголосив, що деякі кораблі "зробили кілька досить різких розворотів" у своєму напрямку.

"Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних поворотів", - пояснив він.

Ціни на газ на європейському ринку зросли, що дозволяє трейдерам отримати додаткові прибутки та стимулює постачання до Європи.

