Танкеры с газом из США меняют маршруты и направляются в Европу, - FT
Танкеры с американским сжиженным газом меняют маршруты и направляются в европейские порты вместо планируемых направлений. Такое развитие событий вызвано высокими ценами на газ в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно Financial Times, по крайней мере семь американских танкеров, которые ранее должны были отправиться в Африку, Азию и Колумбию, изменили свои курсы и направляются в европейские порты.
Аналитик рынка СПГ в ICIS Алекс Фроли отметил, что некоторые корабли "сделали несколько достаточно резких разворотов" в своем направлении.
"Непривычно видеть столько изменений курса и столько очевидных поворотов", - пояснил он.
Цены на газ на европейском рынке выросли, что позволяет трейдерам получить дополнительную прибыль и стимулирует поставки в Европу.
В то же время, стоит отметить, что Россия прекратила поток газа через Украину в начале месяца. Это произошло после того, как Киев остановил транзит российского газа в ЕС и Молдову.
Данные действия привели к тому, что Европа активно ищет новые источники поставок энергоресурсов.
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