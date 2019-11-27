Вокруг танкера в Одессе установили боновые заграждения

Фото: танкер Delfi (uspa.gov.ua)

Это поможет предотвратить распространение нефти

Специалисты Администрации морских портов Украины и военно-морских сил Украины завершили установку боевого заграждения вокруг аварийного танкера Delfi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Отмечается, что 300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и окружают судно, которое находится вблизи одесского пляжа "Дельфин".

"Установленое заграждение позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: танкер Delfi (uspa.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Министерстве инфраструктуры Украины образовали комиссию по расследованию аварии танкера Delfi, которая произошла в Одессе.

22 ноября в акватории порта "Южный" сорвался с якоря танкер Delfi, после чего начал дрейфовать в сторону Одессы. Возле одного из одесских пляжей молдавский танкер сел на мель и перевернулся. На борту танкера находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, однако спасатели провели операцию по спасению экипажа. В итоге двое из трех моряков оказались в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство из-за аварии молдавского танкера Delfi в Одессе.