Навколо танкера в Одесі встановили бонові загородження

Фото: танкер Delfi (uspa.gov.ua)

Це допоможе запобігти поширенню нафти

Фахівці Адміністрації морських портів України та військово-морських сил України завершили установку бонового загородження навколо аварійного танкера Delfi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМПУ.

Зазначається, що 300 метрів бонів підвищеної плавучості закріплені на якорях і оточують судно, яке знаходиться поблизу одеського пляжу "Дельфін".

"Встановлене загородження дозволить попередити можливе поширення нафтопродуктів з аварійного танкера, при розгерметизації окремих елементів його паливної системи чи спеціальних ємностей, або якщо судно отримає додаткові пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Фото: танкер Delfi (uspa.gov.ua)

РБК-Україна писало, що в Міністерстві інфраструктури України утворили комісію з розслідування аварії танкера Delfi, яка сталася в Одесі.

22 листопада в акваторії порту "Південний" зірвався з якоря танкер Delfi, після чого почав дрейфувати в бік Одеси. Біля одного з одеських пляжів молдовський танкер сів на мілину та перевернувся. На борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, проте рятувальники провели операцію з порятунку екіпажу. У підсумку двоє з трьох моряків опинилися в лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження через аварію молдовського танкера Delfi в Одесі.