В Мининфраструктуры создали комиссию по расследованию аварии танкера в Одессе

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Комиссия будет работать до 13 декабря

В Министерстве инфраструктуры Украины создали комиссию по расследованию аварии танкера Delfi, которая произошла в Одессе в минувшую пятницу, 22 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщается, в министерстве приняли решение о создании комиссии, которая займется расследованием причин и обстоятельств аварии танкера Delfi в акватории морского порта Одесса. Работа комиссии продлится до 13 декабря.

"Согласно приказа конечный срок работы комиссии определен 13.12.2019. В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, употребляются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутого аварийного морского происшествия", - отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство из-за аварии молдавского танкера Delfi в Одессе. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта. Виновникам грозит наказание в виде 2 лет исправительных работ или 3 лет заключения.

Известно, что 22 ноября в акватории порта "Южный" сорвался с якоря танкер Delfi, после чего начал дрейфовать в сторону Одессы. Возле одного из одесских пляжей молдавский танкер сел на мель и перевернулся. На борту танкера находились трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, однако спасатели провели операцию по спасению экипажа. В итоге двое из трех моряков оказались в больнице.