Из танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов

Из танкера Delfi, который уже поднят на киль для дальнейшей буксировки с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов. На данный момент утечка устранена.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

По его словам, вчера при обследовании акваторию возле танкера заметили пятна и серую пленку серебристого цвета площадью 70 квадратных метров.

"Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг на кубический дециметр, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств воды", - заявил Малеванный.

Для устранения загрязнения провели срочные работы с применением сорбента. Утечка произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его подъему и стабилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал танкер Delfi по требованию Администрации морских портов, которая хочет взыскать с судовладельца более 2 млн гривен ущерба.

На сегодня завершен первый этап подъема танкера, сейчас его пытаются стабилизировать для дальнейшей буксировки. Работы по подъему начались спустя почти год после того, как он сел на мель.