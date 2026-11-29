Нафтовий танкер Kairos, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, під час шторму зірвався з якоря та сів на мілину поблизу болгарського міста Созополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання Novinite .

За даними Міністерства транспорту Болгарії, судно стояло на якорі в Бургаській затоці, однак у суботу вдень, 28 листопада, через сильний вітер та бурхливе море якір не витримав, і танкер почав неконтрольовано дрейфувати.

Близько 20:00 його викинуло на мілину на південний схід від Созополя - неподалік мису Колокіта, орієнтовно за 100-150 метрів від берегової лінії.

Заступник губернатора Бургаської області Георгій Маджаров повідомив, що на борту перебувають двоє членів екіпажу - обоє є іноземними громадянами.

Їхньому життю та безпеці наразі нічого не загрожує, проте евакуювати моряків у неділю вранці не вдалося через надто складні погодні умови.

За інформацією судновласника, нафтового вантажу на борту Kairos немає, але в одному з резервуарів залишається суднове пальне. Точний його обсяг поки невідомий, оскільки фахівці ще не мали змоги оглянути танкер.

Фото: російський танкер Kairos викинуло на мілину поблизу Созополя (кореспондент Станімір Димитров)

Танкер Kairos перебуває у територіальних водах Болгарії з грудня 2025 року. Він опинився там після українського удару в Чорному морі, який стався у турецьких водах.

Згодом пошкоджене судно помітили біля болгарського міста Ахтополь - імовірно, його туди відбуксирував і залишив турецький буксир. Пізніше болгарська морська влада перемістила танкер на якірну стоянку поблизу Бургаса.

Зазначається, що в липні 2026 року організація Greenpeace Болгарія заявила про виявлення на супутникових знімках десятків нафтових плям біля цього танкера, а в регіоні фіксували повідомлення про можливе забруднення води.

Тоді місцева морська адміністрація провела перевірку, зафіксувала лише локальну зміну кольору води, але витоку палива не підтвердила.