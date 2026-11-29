Танкер "тіньового флоту" Росії сів на мілину біля берегів Болгарії
Нафтовий танкер Kairos, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, під час шторму зірвався з якоря та сів на мілину поблизу болгарського міста Созополь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання Novinite.
За даними Міністерства транспорту Болгарії, судно стояло на якорі в Бургаській затоці, однак у суботу вдень, 28 листопада, через сильний вітер та бурхливе море якір не витримав, і танкер почав неконтрольовано дрейфувати.
Близько 20:00 його викинуло на мілину на південний схід від Созополя - неподалік мису Колокіта, орієнтовно за 100-150 метрів від берегової лінії.
Заступник губернатора Бургаської області Георгій Маджаров повідомив, що на борту перебувають двоє членів екіпажу - обоє є іноземними громадянами.
Їхньому життю та безпеці наразі нічого не загрожує, проте евакуювати моряків у неділю вранці не вдалося через надто складні погодні умови.
За інформацією судновласника, нафтового вантажу на борту Kairos немає, але в одному з резервуарів залишається суднове пальне. Точний його обсяг поки невідомий, оскільки фахівці ще не мали змоги оглянути танкер.
Танкер Kairos перебуває у територіальних водах Болгарії з грудня 2025 року. Він опинився там після українського удару в Чорному морі, який стався у турецьких водах.
Згодом пошкоджене судно помітили біля болгарського міста Ахтополь - імовірно, його туди відбуксирував і залишив турецький буксир. Пізніше болгарська морська влада перемістила танкер на якірну стоянку поблизу Бургаса.
Зазначається, що в липні 2026 року організація Greenpeace Болгарія заявила про виявлення на супутникових знімках десятків нафтових плям біля цього танкера, а в регіоні фіксували повідомлення про можливе забруднення води.
Тоді місцева морська адміністрація провела перевірку, зафіксувала лише локальну зміну кольору води, але витоку палива не підтвердила.
Нагадаємо, "тіньовий флот" - це мережа старих танкерів із непрозорими власниками та сумнівною страховкою, які РФ використовує для продажу нафти в обхід санкцій.
Попри жорсткі обмеження ЄС та Британії, Москва не припиняє спроб розширити цю мережу. Раніше у британському МЗС попереджали, що Росія намагається створити новий "тіньовий флот" для фінансування війни проти України.
Водночас у США на тлі ситуації на світовому енергоринку почали шукати способи повернути частину суден у правове поле.
Зокрема, в адміністрації Дональда Трампа підтвердили, що Вашингтон дозволить частині танкерів "тіньового флоту" працювати легально після зміни власників та статусу.