Находящийся под санкциями ЕС и Великобритании нефтяной танкер Kairos во время шторма сорвался с якоря и сел на мель вблизи болгарского города Созополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Novinite .

По данным Министерства транспорта Болгарии, судно стояло на якоре в Бургасском заливе, однако в субботу днем, 28 ноября, из-за сильного ветра и бурного моря якорь не выдержал, и танкер начал неконтролируемо дрейфовать.

Около 20:00 его в бросило на мель к юго-востоку от Созополя - недалеко от мыса Колокита, ориентировочно в 100-150 метрах от береговой линии.

Заместитель губернатора Бургасской области Георгий Маджаров сообщил, что на борту находятся два члена экипажа - оба являются иностранными гражданами.

Их жизни и безопасности пока ничего не угрожает, однако эвакуировать моряков в воскресенье утром не удалось из-за слишком сложных погодных условий.

По информации судовладельца, нефтяного груза на борту Kairos нет, но в одном из резервуаров остается судовое горючее. Точный его объем пока неизвестен, поскольку специалисты еще не смогли осмотреть танкер.

Фото: российский танкер Kairos выбросило на мель вблизи Созополя (корреспондент Станимир Димитров)

Танкер Kairos находится в территориальных водах Болгарии с декабря 2025 года. Он оказался там после украинского удара в Черном море, произошедшем в турецких водах.

Впоследствии поврежденное судно было замечено возле болгарского города Ахтополь - вероятно, его туда отбуксировал и покинул турецкий буксир. Позже болгарские морские власти переместили танкер на якорную стоянку вблизи Бургаса.

В июле 2026 года организация Greenpeace Болгария заявила об обнаружении на спутниковых снимках десятков нефтяных пятен возле этого танкера, а в регионе фиксировали сообщения о возможном загрязнении воды.

Тогда местная морская администрация провела проверку, зафиксировала только локальное изменение цвета воды, но утечку топлива не подтвердила.