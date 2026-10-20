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У Трампа підтвердили, що США дозволять частині танкерів "тіньового флоту" працювати легально

03:25 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
У Трампа підтвердили, що США дозволять частині танкерів "тіньового флоту" працювати легально Фото: танкер з нафтою (Getty Images)
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Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала процедуру, яка дозволить частині підсанкційних танкерів повернутися до легальних перевезень нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

При цьому Вашингтон запевняє, що не скасовує санкції проти суден, які раніше перевозили нафту з Росії та Ірану, сказав міністр енергетики США Кріс Райт.

Він додав, що інвестори пропонують викуповувати танкери, які простоюють через санкції, ремонтувати їх і використовувати для перевезення нафти, на яку не поширюються обмеження.

Про це він розповів у понеділок під час заходу Citadel Securities у Нью-Йорку.

"Ми переведемо частину суден із того, що я називаю флотом поганців, до флоту хороших хлопців. Вони більше не перевозитимуть нафту, на яку поширюються санкції", - пояснив Райт.

За словами міністра, адміністрація Трампа розробляє механізм погодження, який дасть змогу легально використовувати такі судна. Він наголосив, що йдеться не про скасування обмежень для танкерів, які перевозили російську чи іранську нафту, а про зміну їхнього статусу.

"Ми перетворюємо танкери тіньового флоту на легальні. Жодного скасування санкцій немає", - підкреслив міністр.

Про подальше зняття санкцій США з Росії читайте у матеріалі РБК-Україна "Ультиматум без гарантій. Як Трамп викручує руки Зеленському, а Путін готує найважчу зиму".

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