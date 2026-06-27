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Танкер "тіньового флоту" РФ, затриманий у Франції, передали прокуратурі Марселя

00:42 27.06.2026 Сб
2 хв
Росія вже встигла звинуватити Францію в піратстві
aimg Катерина Коваль
Фото: танкери "тіньового флоту" почуватимуть себе менш вільно (Getty Images)

Нафтовий танкер Deliver, підозрюваний у причетності до російського "тіньового флоту", вже перебуває у водах поблизу Марселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місце перебування та правовий статус судна

Після затримання силами ВМС Франції поблизу Сицилії, танкер Deliver було конвойовано до затоки Фос, що в департаменті Буш-дю-Рон. Наразі судно стоїть на якорі під охороною, оскільки воно перебуває у розпорядженні марсельської прокуратури.

Французькі органи влади проводять розслідування за фактом незаконного судноплавства під фальшивим прапором.

Як з’ясували правоохоронці, судно використовувало прапор Камеруну, хоча відповідна реєстрація була анульована ще кілька тижнів тому.

Оскільки танкер де-факто втратив національну приналежність, це дозволило Франції затримати його на підставі порушення міжнародного морського права.

Масштаби боротьби з "тіньовим флотом"

Це вже дев'яте судно, затримане в Європі з початку 2026 року через спроби обходу санкцій на російський нафтовий експорт.

У відповідь на затримання посольство РФ у Франції заявило, що вважає такі дії "піратством" та грубим порушенням міжнародного права, проте французька сторона наполягає на законності своїх дій, враховуючи відсутність у судна дійсних реєстраційних документів.

Нагадаємо, раніше європейські законодавці закликали до суворих перевірок та затримання суден, які допомагають Москві фінансувати війну проти України.

Депутати наголошували, що застарілий "тіньовий флот" РФ не лише допомагає обходити санкції, а й створює екологічні ризики та може використовуватися Кремлем для диверсій.

Крім того, на початку червня ЄС надав право військово-морській операції IRINI силою зупиняти та проводити огляди підозрілих суден у Середземному морі.

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тіньовий флотФранціяРосійська Федерація