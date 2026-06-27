Танкер "теневого флота" РФ, задержанный во Франции, передали прокуратуре Марселя

Местонахождение и правовой статус судна

После задержания силами ВМС Франции вблизи Сицилии, танкер Deliver был конвоирован в залив Фос в департаменте Буш-дю-Рон. В настоящее время судно стоит на якоре под охраной, поскольку оно находится в распоряжении марсельской прокуратуры.

Французские органы власти проводят расследование по факту незаконного судоходства под фальшивым флагом.

Как выяснили правоохранители, судно использовало флаг Камеруна, хотя соответствующая регистрация была аннулирована еще несколько недель назад.

Поскольку танкер де-факто лишился национальной принадлежности, это позволило Франции задержать его на основании нарушения международного морского права.

Масштабы борьбы с "теневым флотом"

Это уже девятое судно, задержанное в Европе с начала 2026 года из-за попыток обхода санкций на российский нефтяной экспорт.

В ответ на задержание посольство РФ во Франции заявило, что считает подобные действия "пиратством" и грубым нарушением международного права, однако французская сторона настаивает на законности своих действий, учитывая отсутствие у судна действительных регистрационных документов.