У Європі закликають до радикальних дій проти "тіньового флоту" Кремля

У Німеччині та Франції законодавці закликають до суворих перевірок і затримання російських суден, які допомагають Москві обходити нафтові санкції та фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство DPA .

Ризики для безпеки та екології

За інформацією видання, згідно з проєктом документа Франко-німецької парламентської асамблеї, депутати пропонують посилити дипломатичний тиск на країни, під чиїми прапорами ходять пов'язані з РФ кораблі.

Ініціативу підтримали німецькі консерватори, соціал-демократи та "Зелені".

У документі наголошується, що російський тіньовий флот становить значний ризик для довкілля та безпеки, оскільки більшість суден є застарілими та погано обслуговуються.

Крім того, деякі з цих кораблів Москва використовувала для шпигунства або диверсій.

Речник із питань зовнішньої політики німецького консервативного блоку Юрген Хардт підкреслив, що дії Росії безпосередньо загрожують європейській критичній інфраструктурі.

Голова Комітету з європейських справ Бундестагу Антон Хофрайтер додав, що цей флот генерує доходи для фінансування російської агресії.