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У Європі закликають до радикальних дій проти "тіньового флоту" Кремля

19:40 21.06.2026 Нд
2 хв
Ці судна фінансують війну та шпигують у європейських водах
aimg Сергій Козачук
У Європі закликають до радикальних дій проти "тіньового флоту" Кремля Фото: "тіньовий флот" Кремля під прицілом Європи (Getty Images)
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У Німеччині та Франції законодавці закликають до суворих перевірок і затримання російських суден, які допомагають Москві обходити нафтові санкції та фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство DPA.

Ризики для безпеки та екології

За інформацією видання, згідно з проєктом документа Франко-німецької парламентської асамблеї, депутати пропонують посилити дипломатичний тиск на країни, під чиїми прапорами ходять пов'язані з РФ кораблі.

Ініціативу підтримали німецькі консерватори, соціал-демократи та "Зелені".

У документі наголошується, що російський тіньовий флот становить значний ризик для довкілля та безпеки, оскільки більшість суден є застарілими та погано обслуговуються.

Крім того, деякі з цих кораблів Москва використовувала для шпигунства або диверсій.

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Речник із питань зовнішньої політики німецького консервативного блоку Юрген Хардт підкреслив, що дії Росії безпосередньо загрожують європейській критичній інфраструктурі.

Голова Комітету з європейських справ Бундестагу Антон Хофрайтер додав, що цей флот генерує доходи для фінансування російської агресії.

Полювання на "тіньовий флот" РФ

Нагадаємо, Росія почала активно використовувати тіньовий флот для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це європейські країни суттєво посилили тиск на нелегальні перевезення Кремля.

Зокрема, у межах військово-морської операції IRINI ЄС дозволив зупиняти та силою брати на абордаж судна російського тіньового флоту у Середземному морі, якщо виникнуть обґрунтовані підозри щодо порушення ними міжнародних норм чи використання фальшивих прапорів.

У відповідь на такі заходи в Москві заговорили про радикальні варіанти захисту своїх нелегальних танкерів. Помічник російського диктатора Микола Патрушев заявляв, що РФ планує залучати військові кораблі та мобільні вогневі групи для супроводу й охорони суден свого "тіньового флоту" через нібито високий ризик диверсій.

Водночас у російському керівництві лунають ще більш екстремальні ініціативи. Так, сенатор Дмитро Рогозін запропонував мінувати російські тіньові танкери та підривати їх у разі спроби затримання іноземними державами.

На думку російського посадовця, загроза масштабної екологічної катастрофи та розливу нафти біля берегів Європи має зупинити західні країни від арешту підсанкційних бортів.

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Більше по темі:
тіньовий флот Російська Федерація НАФТА Євросоюз Франція
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