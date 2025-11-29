Танкер "теневого флота" РФ повторно атаковали в Черном море

Танкер Virat "теневого флота" России, который вчера, 28 ноября, загорелся после взрывов возле Босфора, был повторно атакован сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Турции.

"Утром на судно Virat было совершено повторное нападение, с правого борта произошли незначительные повреждения. На судне нет пожара, состояние здоровья экипажа удовлетворительное. Спасательные команды ждут на безопасном расстоянии от судна из соображений безопасности", - сообщили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что 25 человек с танкера Kairos, где в результате взрыва произошел пожар, были безопасно эвакуированы нашими командами из Главного управления безопасности прибрежных зон.

В течение ночи пожар на открытой палубе был полностью потушен, а в закрытых помещениях продолжаются работы по тушению и охлаждению.

Отмечается, что турецкие эксперты из экологического подразделения и водолазные команды находятся в режиме ожидания в регионе для проведения инспекции.