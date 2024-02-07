G7 хоче обмежити можливості РФ по використанню нафтового "тіньового флоту"

Про це заявила представниця Управління зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії Ольга Дімітреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання вказує, що це є останньою ознакою посилення західних санкцій щодо РФ.

Росія за допомогою таємних торговців і судноплавних компаній зібрала флот із сотень танкерів для перевезення своєї нафти після встановлення цінового обмеження країнами "Великої сімки" та її союзниками.

Це дало змогу РФ транспортувати нафту, не використовуючи західні послуги, як-от кораблі, страхування та фінанси.

Керівник відділу з обмеження цін на нафту в Управлінні зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії заявила, що країни, які встановили обмеження цін, працюють над тим, щоб повернути ці вантажі західним постачальникам послуг.

Коли санкції можуть посилити

"Ми ускладнюємо Росії використання її "тіньового флоту", що, своєю чергою, призведе до повернення більшого обсягу у флот "Великої сімки", де постачальники послуг дотримуються обмежень", - сказала вона.

За її словами, в рамках цих зусиль з урядами всього світу обговорювали морські та екологічні ризики, створювані "тіньовим флотом".

Європейський союз також зробив кроки щодо обмеження продажу старих танкерів невідомим власникам, що фактично ускладнює поповнення тіньового флоту. Дімітреску заявила, що очікує подальших дій у другому кварталі.

"У другому кварталі ми, найімовірніше, підвищимо ставку на правозастосування і продовжимо вживати заходів проти осіб, що займаються обманними діями", - сказала вона.

Також вона додала, що їхнім спільним пріоритетом є посилення дотримання і забезпечення дотримання політичного механізму.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Вчора повідомлялось, що Японія та інші країни "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити правила дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти.