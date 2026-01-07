Танкер Sophia. США затримали ще одне російське судно у Карибському морі: з'явилось відео

Окрім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Південного Командування Збройних сил США та допис міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем в X.
Вранці в середу, 7 січня, було затримано танкер "тіньового флоту" РФ Sophia, який перебуває під санкціями.
"Затримане судно M/T Sophia діяло в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного вирішення", - йдеться у заяві.
Ноем написала, що сьогодні Берегова охорона США з інтервалом у кілька годин провела ретельно скоординовані операції з висадки на борт двох танкерів "тіньового флоту".
Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.
"Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", - підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані. Захоплений танкер став черговою ціллю кампанії тиску на Венесуелу.
Операція почалася після того, як судно, раніше відоме як Bella-1, прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів і відмовилося допустити на борт представників Берегової охорони США.
Раніше, 31 грудня, операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 було призупинено після того, як на його борту з'явився російський прапор.
Згідно з інформацією російського морського реєстру судноплавства, судно, яке раніше ідентифікувалося як Bella 1, змінило назву на Marinera. Згідно з документами, воно перейшло під державний прапор РФ, а портом його приписки стало місто Сочі.
Американські чиновники розповіли, що операцію проводила Берегова охорона США за підтримки військових. У районі проведення операції також перебували російські військові кораблі, включно з підводним човном.