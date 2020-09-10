Танкер Delfi транспортируют в Черноморск

Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)

Затонувший танкер Delfi, который сегодня утром убрали из одесского пляжа, транспортируют в морской порт Черноморска. В течение нескольких часов он должен быть в Черноморске.

Об этом в Facebook написал глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

По его словам, над тем, чтобы убрать танкер из пляжа в Одессе, специалисты частных компаний и государственные службы работали круглосуточно.

"На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск", - написал Куций.

Напомним, 6 сентября на пляже в Одессе начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера Delfi.

Из-за сезона штормов ожидалось, что работы по поднятию танкера будут отложены, однако танкер удалось увезти из Одессы 10 сентября.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.