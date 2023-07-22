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Танк та близько 40 "хороших росіян": спецпризначенці СБУ показали результати роботи

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 ворожих цілей на фронті. Також ліквідували близько 40 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, списки втрат ворога доповнились:

  • танком;
  • МТЛБ;
  • 2 бронеавтомобілями;
  • комплексом спостереження "Муром-П";
  • антенним постом РЛС "Подлет" разом з машиною управління;
  • системою РЕБ;
  • 120-мм мінометом;
  • 7 бліндажами;
  • 2 складами боєприпасів.

"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", - додає СБУ.

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі ворожі війська зосереджують свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Також протягом минулої доби наші військові ліквідували ще 640 російських окупантів. Таким чином втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали більше 241 тисячі одиниць особового складу.

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