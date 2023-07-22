Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте. Также ликвидировали около 40 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишет пресс-служба, списки потерь врага дополнились:
"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавляет СБУ.
Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на:
Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысяч единиц личного состава.
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