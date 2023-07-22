RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте. Также ликвидировали около 40 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, списки потерь врага дополнились:

  • танком;
  • МТЛБ;
  • 2 бронеавтомобилями;
  • комплексом наблюдения "Муром-П";
  • антенным постом РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;
  • системой РЭБ;
  • 120-мм минометом;
  • 7 блиндажами;
  • 2 складами боеприпасов.

"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавляет СБУ.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысяч единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины