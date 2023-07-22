Танк та близько 40 "хороших росіян": спецпризначенці СБУ показали результати роботи
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 ворожих цілей на фронті. Також ліквідували близько 40 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Як пише пресслужба, списки втрат ворога доповнились:
- танком;
- МТЛБ;
- 2 бронеавтомобілями;
- комплексом спостереження "Муром-П";
- антенним постом РЛС "Подлет" разом з машиною управління;
- системою РЕБ;
- 120-мм мінометом;
- 7 бліндажами;
- 2 складами боєприпасів.
"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", - додає СБУ.
Ситуація на фронті
Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі ворожі війська зосереджують свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Також протягом минулої доби наші військові ліквідували ще 640 російських окупантів. Таким чином втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали більше 241 тисячі одиниць особового складу.
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