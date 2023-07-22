Танк та близько 40 "хороших росіян": спецпризначенці СБУ показали результати роботи

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 ворожих цілей на фронті. Також ліквідували близько 40 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, списки втрат ворога доповнились: танком;

МТЛБ;

2 бронеавтомобілями;

комплексом спостереження "Муром-П";

антенним постом РЛС "Подлет" разом з машиною управління;

системою РЕБ;

120-мм мінометом;

7 бліндажами;

2 складами боєприпасів. "А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", - додає СБУ. Ситуація на фронті Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі ворожі війська зосереджують свої зусилля на: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Також протягом минулої доби наші військові ліквідували ще 640 російських окупантів. Таким чином втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали більше 241 тисячі одиниць особового складу.