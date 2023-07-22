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Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы

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Суббота 22 июля 2023 12:13
Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте. Также ликвидировали около 40 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, списки потерь врага дополнились:

  • танком;
  • МТЛБ;
  • 2 бронеавтомобилями;
  • комплексом наблюдения "Муром-П";
  • антенным постом РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;
  • системой РЭБ;
  • 120-мм минометом;
  • 7 блиндажами;
  • 2 складами боеприпасов.

"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавляет СБУ.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысяч единиц личного состава.

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