Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте. Также ликвидировали около 40 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишет пресс-служба, списки потерь врага дополнились:
- танком;
- МТЛБ;
- 2 бронеавтомобилями;
- комплексом наблюдения "Муром-П";
- антенным постом РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;
- системой РЭБ;
- 120-мм минометом;
- 7 блиндажами;
- 2 складами боеприпасов.
"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавляет СБУ.
Ситуация на фронте
Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысяч единиц личного состава.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.