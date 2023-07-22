Танк и около 40 "хороших россиян": спецназовцы СБУ показали результаты работы

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 вражеских целей на фронте. Также ликвидировали около 40 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, списки потерь врага дополнились: танком;

МТЛБ;

2 бронеавтомобилями;

комплексом наблюдения "Муром-П";

антенным постом РЛС "Подлет" вместе с машиной управления;

системой РЭБ;

120-мм минометом;

7 блиндажами;

2 складами боеприпасов. "А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", - добавляет СБУ. Ситуация на фронте Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вражеские войска сосредотачивают свои усилия на: Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. Также за прошедшие сутки наши военные ликвидировали еще 640 российских оккупантов. Таким образом, потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили более 241 тысяч единиц личного состава.