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Танк Т-72 і не тільки. У ЗСУ розповіли про втрати ворога під Лиманом та Куп'янськом

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

На Лиманському та Куп'янському напрямках українські військові знищили 58 окупантів та танк Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"574 рази росіяни за добу обстріляли наші позиції на Лиманському та Куп'янському напрямках", - йдеться у заяві.

Череватий зазначив, що за підсумком трьох бойових зіткнень 58 окупантів вбито та 84 поранено.

"Там знищено ворожі танк Т-72, БМП та новітню станцію радіоелектронної боротьби "Силок-01", яка мала змогу виявляти та подавляти наші безпілотні апарати", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 190 тисяч.

В Росії за останні два тижні журналістам вдалося встановити імена 1249 загиблих окупантів на території України.

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