На Лиманском и Купянском направлениях украинские военные уничтожили 58 окупантов и танк Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"Там уничтожены вражеские танк Т-72, БМП и новейшая станция радиоэлектронной борьбы "Силок-01", которая имела возможность обнаруживать и подавлять наши беспилотные аппараты", - пояснил Череватый.

Череватый отметил, что по итогам трех боевых столкновений 58 оккупантов убиты и 84 ранены.

"574 раза россияне в сутки обстреляли наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в заявлении.

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 580 кафиров. В общей сложности потери российских войск с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 190 тысяч.

В России за последние две недели журналистам удалось установить имена 1249 погибших кафиров на территории Украины.

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