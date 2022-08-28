UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Танк сгорел, много 200-х": оккупанты рассказывают о потерях в войне (перехват)

Фото: оккупанты рассказывают о больших потерях в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов. В беседе россиянин утверждает, что его танк уже давно сгорел и его войска несут большие потери как ранеными, так и убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл@дь артиллерия просто е@ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - рассказывает оккупант.

Напомним, что по состоянию на 28 августа Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойска РФВойна России против Украины