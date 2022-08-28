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"Танк згорів, багато 200-х": окупанти розповідають про втрати у війні (перехоплення)

Фото: окупанти розповідають про велики втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка перехопила чергову розмову окупантів. У розмові росіянин стверджує, що його танк вже давно згорів і його війська зазнають великих втрат як пораненими, так і вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл@дь артиллерия просто е@ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - розповідає окупант.

Нагадаємо, що станом на 28 серпня Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46 750 своїх військових вбитими.

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