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"Танк сгорел, много 200-х": оккупанты рассказывают о потерях в войне (перехват)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 28 августа 2022 11:36
"Танк сгорел, много 200-х": оккупанты рассказывают о потерях в войне (перехват) Фото: оккупанты рассказывают о больших потерях в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов. В беседе россиянин утверждает, что его танк уже давно сгорел и его войска несут большие потери как ранеными, так и убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Танк сгорел еще в июле, механик погиб...Бл@дь артиллерия просто е@ошит ежедневно. Вот, а так плюс-минус все нормально. Дохрена 200-х и 300-х. В последнее время, где я нахожусь, их мало, а в первые дни в июле было побольше", - рассказывает оккупант.

Напомним, что по состоянию на 28 августа Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

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