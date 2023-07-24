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Танк, гаубиці і не тільки. У ЗСУ розповіли про втрати РФ на Таврійському напрямку

Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України на Таврійському напрямку знешкодили майже дві роти російських окупантів.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сили оборони продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що було знищено 20 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

  • Танк;
  • 5 ББМ;
  • 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • БПЛА "Supercam";
  • БПЛА "Орлан-30";
  • Автомобільна техніка.

Тарнавський додав, що також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Втрати Росії у війні проти України

За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників. Загалом ЗСУ знищили 242 620 військових ЗС РФ.

Також українські захисники на Бахмутському напрямку обстріляли позиції росіян із мінометів. У результаті вдалої атаки частину окупантів було знищено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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