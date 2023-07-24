Танк, гаубицы и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на Таврическом направлении

"Силы обороны продолжают уничтожать россиян на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

В частности:

Танк;

5 ББМ;

4 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан-30";

Автомобильная техника.

Тарнавский добавил, что также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Потери России в войне против Украины

За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков. В общей сложности ВСУ уничтожили 242 620 военных ВС РФ.

Также украинские защитники в Бахмутском направлении обстреляли позиции россиян из минометов. В результате удачной атаки часть оккупантов была уничтожена.