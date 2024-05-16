Танк-будка не помог. Бойцы 93-й ОМБр остановили штурм россиян под Андреевкой: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект DeepState .

Россияне пошли на штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитый металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил обороны.

Как отметили украинские бойцы, в последнее время противник активен в районе Андреевки, но ожидается, что из-за больших потерь в скором времени россияне "возьмут паузу" для пополнения сил.