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Танк-будка не помог. Бойцы 93-й ОМБр остановили штурм россиян под Андреевкой: видео

Четверг 16 мая 2024 05:47
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Танк-будка не помог. Бойцы 93-й ОМБр остановили штурм россиян под Андреевкой: видео Фото: уничтожение российской техники под Андреевкой (скриншот из видео 93-й ОМБр)
Автор: Вадим Ребрина

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады отбили штурм российских оккупантов под Андреевкой Луганской области. Использовали Javelin и FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект DeepState.

Россияне пошли на штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитый металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил обороны.

Как отметили украинские бойцы, в последнее время противник активен в районе Андреевки, но ожидается, что из-за больших потерь в скором времени россияне "возьмут паузу" для пополнения сил.

Согласно сводке Генштаба ВСУ за 13 мая, под Андреевкой на Купянском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение.

Смотрите также видео уничтожения российских военных, штурмующих Чсов Яр в Донецкой области.

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