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Бійці Kraken знищили піхоту противника біля Часового Яру за допомогою дронів (відео)

Часів Яр, Середа 15 травня 2024 22:44
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Бійці Kraken знищили піхоту противника біля Часового Яру за допомогою дронів (відео) Архівне фото: бійці Kraken знищили піхоту противника біля Часового Яру (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України продовжують знищити російських військових, які штурмують Часів Яр у Донецькій області. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підрозділу Kraken.

Зазначається, що бійці знищують росіян поблизу Часового Яру.

У підрозділі вказали, що це результат роботи операторів FPV-дронів.

На відео можна помітити, як українські воїни знищують піхоту та бліндажі противника.

Бої за Часів Яр

Російські війська вже не перший тиждень намагаються взяти штурмом місто у Донецькій області, проте українські воїни відбивають усі ці спроби.

Нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські війська знизили кількість масованих м'ясних штурмів у районі Часів Яру.

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