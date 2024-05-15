Бійці Kraken знищили піхоту противника біля Часового Яру за допомогою дронів (відео)

Сили оборони України продовжують знищити російських військових, які штурмують Часів Яр у Донецькій області. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підрозділу Kraken.

Зазначається, що бійці знищують росіян поблизу Часового Яру. У підрозділі вказали, що це результат роботи операторів FPV-дронів. На відео можна помітити, як українські воїни знищують піхоту та бліндажі противника.