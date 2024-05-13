Ситуація на фронті сьогодні 13 травня

Росіяни мали частковий успіх на півночі Харківської області, а українські воїни знищили майже 100 окупантів на цьому напрямку. Також загарбники завдали авіаудару біля села Роботине в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальна обстановка на фронті

По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Бої на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії. Противник завдав 8 авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

У Генштабі заявили, що для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки - 8 одиниць.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.

На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне - триває в районі Роботиного. Наніс авіаційний удар в районі Роботине.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось 2 бойових зіткнення в районі Кринки, 1 триває.

На Краматорському - відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено 1 авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення;

відбулося одне бойове зіткнення; На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів; На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення;

відбулося 24 бойових зіткнення; На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів; На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

При цьому в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Втрати ворога

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.