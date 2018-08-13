Тамразова выпустили из СИЗО под залог

Владелец издания Insider вышел из СИЗО после внесения залога в 3 млн грн

Владелец издания Insider, бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов вышел сегодня, 13 августа, из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщил его адвокат Николай Ореховский, передает Insider.

Как сообщает издание, залог в 3 млн гривен внесли друзья.

Напомним, 9 августа Генеральная прокуратура Украины задержала Алексея Тамразова на попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов.

Как писало ранее РБК-Украина, суд принял решение избрать Тамразову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога в 3 млн гривен. Таким образом, Тамразов должен быть под стражей с 9 августа по 7 октября. Судья добавил, что в случае необходимости срок может быть продлен. Он также отметил, что Тамразов может внести залог в размере 3 млн гривен.

В свою очередь сторона защиты заявила, что решение Печерского районного суда о взятии под стражу Тамразова не соответствует нормам Конституции.

По словам адвоката, решение суда, в частности, не соответствует статье 29 Конституции.