Тамразова випустили із СІЗО під заставу

Власник видання Insider вийшов із СІЗО після внесення застави у 3 млн грн

Власник видання Insider, колишній перший заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексій Тамразов вийшов сьогодні, 13 серпня, із СІЗО після внесення застави. Про це повідомив його адвокат Микола Ореховський, передає Insider.

Як повідомляє видання, заставу у 3 млн гривень внесли друзі.

Нагадаємо, 9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Олексія Тамразова на спробі дати хабар у розмірі 200 тисяч доларів.

Як писало раніше РБК-Україна, суд ухвалив рішення обрати Тамразову міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом застави 3 млн гривень. Таким чином, Тамразов повинен бути під вартою з 9 серпня по 7 жовтня. Суддя додав, що в разі необхідності термін може бути продовжений. Він також зазначив, що Тамразов може внести заставу в розмірі 3 млн гривень.

В свою чергу сторона захисту заявила, що рішення Печерського районного суду про взяття під варту Тамразова не відповідає нормам Конституції.

За словами адвоката, рішення суду, зокрема, не відповідає статті 29 Конституції.