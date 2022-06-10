"Тампа" впервые повела в финальной серии Восточной конференции НХЛ

Третьей победой подряд "Тампы-Бэй Лайтнинг" завершилась пятая встреча с "Нью-Йорк Рейнджерс" в финале Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Счет в серии – 3:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 5-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: Линдгрен, 30:29 – Сергачев, 37:34, Палат, 58:10, Хейгел, 59:01

После первого безголевого периода команды обменялись шайбами ​​во второй 20-минутке. Первыми забили хозяева площадки: Богосян неудачно вынес шайбу по борту, а Линдгрен оформил взятие ворот фантастическим броском с острого угла.

На ответ "Лайтнинг" потратили 7 минут. Это Сергачев решился на бросок от синей линии, а закрытый защитниками Шестеркин не смог на него среагировать.

А когда в конце 3-го периода начало казаться, что овертайма не избежать, Сергачев повторил свой трюк. Только в этот раз перед воротами его бросок подправил Палат. Хейгел же забил в пустые ворота, когда "Нью-Йорк" выпустил шестого полевого с надеждой отыграться.

Итак, "Тампа-Бэй" впервые повела в финале (3:2). Эта победа еще и стала первой выездной в серии, поскольку раньше соперники побеждали только дома. Следующий матч – 12 июня в Тампе.