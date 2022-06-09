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Хоккейная сборная Украины запланировала участие в трех этапах Еврочелленджа

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Киев, Четверг 09 июня 2022 13:58
Хоккейная сборная Украины запланировала участие в трех этапах Еврочелленджа Фото: Сборная Украины на тренировке (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Наставник сборной Украины Вадим Шахрайчук поделился планами национальной команды в условиях войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Тренерский штаб "сине-желтых" разработал предварительный план подготовки. Тем не менее, в лагере национальной команды отдают себе отчет, что гарантий их реализовать во время войны фактически нет.

"Поэтому делюсь наработками и не знаю, удастся ли их реализовать. Мы составили план подготовки на следующий сезон, подтвердили участие в трех этапах Еврочелленджа – в ноябре, декабре и феврале", – рассказал Шахрайчук.

По его словам, планы сборной Украины будут изменяться в зависимости от развития событий. Если возобновить соревнования в чемпионате Украины не удастся, то в конце лета команда может собраться для участия в еще одном этапе Еврочелленджа.

В данный момет проходит неофициальный сбор национальной команды, к которому привлекли два десятка хоккеистов из Киева и Киевской области. Цель сбора – ледовые тренировки и занятия по общефизической подготовке после нескольких месяцев "простоя".

К слову, за океаном "Тампа-Бэй" сравнялась с "Рейнджерсом" по победам в финальной серии Восточной конференции НХЛ.

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