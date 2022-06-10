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"Тампа" вперше повела у фінальній серії Східної конференції НХЛ

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Нью-Йорк, П'ятниця 10 червня 2022 09:55
"Тампа" вперше повела у фінальній серії Східної конференції НХЛ Фото: "Блискавки" вперше повели у фінальній серії (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Третьою перемогою поспіль "Тампи-Бей Лайтнінг" закінчилася п'ята зустріч із "Нью-Йорк Рейнджерс" у фіналі Східної конференції Національної хокейної ліги. Рахунок у серії – 3:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 5-й матч

"Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайби: Ліндгрен, 30:29 – Сєргачов, 37:34, Палат, 58:10, Хейгел, 59:01

Після безгольового першого періоду команди обмінялися шайбами в другій 20-хвилинці. Першими забили господарі майданчика: Богосян невдало виніс шайбу по борту, а Ліндгрен оформив взяття воріт фантастичний кидком із гострого кута.

На відповідь "Лайтнінг" витратили 7 хвилин. Це Сєргачов наважився на кидок від блакитної лінії, а закритий оборонцями Шестьоркін не зміг на нього зреагувати.

А коли наприкінці 3-го періоду почало здаватися, що овертайму не уникнути, Сєргачов повторив свій трюк. Тільки цього разу перед воротами його кидок підправив Палат. Натомість Хейгел забив у порожні ворота, коли "Нью-Йорк" випустив шостого польового з надією відігратися.

Отже, "Тампа-Бей" вперше повела у фіналі (3:2). Ця перемога ще й стала першою виїзною у серії, оскільки раніше суперники перемагали тільки вдома. Наступний матч – 12 червня у Тампі.

До слова, хокейна збірна України анонсувала участь в етапах Єврочеленджу.

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