Таможня запустила пилотный проект по автоматическому оформлению деклараций

Государственная таможенная служба запустила пилотный проект по автоматическому оформлению таможенных деклараций. На данный момент "пилот" работает для трех режимов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Так, проект касается трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт - после переработки)". Именно для этих режимов таможня будет тестировать "автоматический выпуск деклараций".

"Он (пилот - ред.) предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен", - говорится в сообщении.

Декларации с низкими рисками система будет направлять на оформление в отдельное окно.

Если у декларации выявятся риски или сработает система АСАУР, ее таможенное оформление будет происходить по обычной процедуре. Если система не выявит ошибок, документ будет оформлен автоматически, о чем декларант получит соответствующее уведомление.

Напомним, ранее сообщалось, что коллегия Государственной таможенной службы сократила 50% руководителей таможни. Среди них - руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

Кроме того, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.