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Таможня не выполнила план в мае на около 3 млрд гривен, - Минфин

Новости » Экономика     20.06.2020 - 13:33
Таможня не выполнила план в мае на около 3 млрд гривен, - Минфин
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Минфин планирует повысить доходы таможни на 15-20%

Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда гривен. При этом в Министерстве финансов ожидают увеличение доходов таможни на 15-20%.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

"Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - сказал Марченко.

При этом в Минфине называют борьбу с контрабандой и ликвидацию теневых схем, основным приоритетом для увеличения доходов в госбюджет.

Ранее РБК-Украина писало, что Марченко дал поручение Таможенной службе разработать механизм случайной ротации на постах, что позволит уменьшить количество случаев контрабанды.

Также сообщалось, что руководителей таможенной и фискальной служб могут уволить, если они не смогут увеличить плановые поступления в бюджет.

Кроме этого Марченко объяснил, что причиной невыполнения плана в апреле-мае было фактическое отсутствие импорта; при этом сейчас уже уволены около 50% руководителей региональных таможен.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство финансов Украиныбюджеттаможняплан
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