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В апреле-мае импорта фактически не было, - Минфин

Новости » Политика     16.06.2020 - 03:34
В апреле-мае импорта фактически не было, - Минфин
Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

По словам Марченко, сейчас уволено 50% руководителей региональных таможен и 2/3 налоговых руководителей

Министр финансов Сергей Марченко объяснил причины невыполнения показателей поступлений по таможне. По его словам, в апреле-мае импорта фактически не было.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Решения, которые сейчас происходят на налоговой и таможне - были необходимы. Критически необходимые. Я не мог понять, почему мы не можем выполнять план в этих сложных условиях. Причина этого зла в том, что нужно постоянно управлять системой", - заявил Марченко.

Министр также напомнил, что на данный момент уволено 50% руководителей региональных таможен и 2/3 налоговых руководителей.

"Мы делаем ротации на таможне. Мы сейчас имеем возможность контролировать ситуацию. И да, действительно, в мае месяце и в апреле месяце импорта фактически не было. У нас границы были закрыты. И то, что ехало в Украину мы растаможивали эффективно", - заявил он.

Напомним, ранее Минфин предлагал разработать механизм случайной ротации на таможне, чтобы уменьшить случаи контрабанды.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что не уверен в полном преодолении контрабанды на украинской границе, но назвал условия для эффективной борьбы с ней.

Кроме того, в конце мая на границе с Украиной водители пытались заблокировать работу пункта пропуска из-за нежелания декларировать товары: в Минфине это связывают с попыткой ввоза контрабанды.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство финансов Украинытаможняимпорт
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