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Таможенники "Борисполя" подозреваются в требовании взяток с пассажиров

Автор: Роман Тверденко

В аэропорту "Борисполь" задержали сотрудников таможенных постов, которые требовали взятки с пассажиров. Они устраивали трудности из-за перевеса вещей.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что схему организовали двое главных госинспекторов таможенного поста, которых прикрывал сотрудник управления противодействия таможенным правонарушения. Таможенники требовали деньги с пассажиров за несоздание искусственных препятствий во время прохождения контроля. За якобы превышение нормы провоза товаров и вещей они грозились забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

Правоохранителями задокументированы несколько фактов получения фигурантами взяток. Заработок с каждого рейса был от двух до четырех тысяч долларов. Смена, занимавшаяся вымогательством, работала ежемесячно в среднем семь раз.

Таможенников задержали во время получения взятки. Проверяется возможная причастность к схеме других работников таможни, включая руководителей поста.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. Во время ввоза автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий во время оформления.

Кроме того, СБУ разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов, которая нанесла ущерб государственному бюджету Украины на более 200 млн гривен.

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