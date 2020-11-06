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СБУ разоблачила коррупционную схему ввоза "евроблях"

Пятница 06 ноября 2020 16:32
СБУ разоблачила коррупционную схему ввоза "евроблях"
Фото: задержание преступников (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. Во время ввоза автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий во время оформления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, коррупционная схема была организована должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. За смену они пропускали до 10 "евроблях".

По имеющейся информации, коррупционная схема "работала" 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников. Самого организатора и двух посредников правоохранители разоблачили во время получения взятки в размере 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Сейчас решается вопрос относительно объявления фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: задержание преступников (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила сотрудников таможенной службы, которые организовали коррупционные схемы.

Кроме того, СБУ разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов, которая нанесла ущерб государственному бюджету Украины на более 200 млн гривен.

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